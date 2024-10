A közlemény szerint a diákok december 15-ig jelentkezhetnek az MCC középiskolás programjába, mely iskola mellett végezhető készségfejlesztő, szakmai és közösségi alkalmakkal, és e-learning kurzusokkal is várják a középiskolásokat. Emellett az MCC Miskolcon aktív idegennyelv-tanulást biztosít, nemzetközi tanulmányutakat szervez, valamint külföldi egyetemeken tanító professzorok előadásait is elérhetővé teszi - közölték.

Kiegészítő tehetséggondozó képzés

A középiskolás program legkiemelkedőbb diákjai az MCC egyetemi programjában, még tágabb nemzetközi kitekintéssel folytathatják a felsőoktatási tanulmányaikat kiegészítő tehetséggondozó képzésüket. A programba felvételt nyerő tanulók négy- vagy nyolchetes rendszerben működő online kurzusok közül választhatnak, érdeklődésüknek megfelelően - írták.

A témák között egyebek mellett megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan vagy a pszichológia, a tananyagok sora ősztől pedig filozófiai témájú online kurzussal is kiegészült. Emellett a diákok magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő, valamint angol és német nyelvű beszédkészség-fejlesztő kurzusokon is részt vehetnek - ismertették.

A lakhelyükhöz közeli központban

Mint írták, a felvételt nyerő tanulók lakhelyükhöz, iskolájukhoz legközelebb eső képzési központban, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Miskolcon kezdhetik meg MCC-s tanulmányaikat. A középiskolás program a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektet, az országban hat városban (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) rendez úgynevezett középiskolás program-szombatokat. Ezeken az alkalmakon tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, a mindennapokban is alkalmazható tudást nyújtó, készségeket fejlesztő kiscsoportos workshopokkal várják a diákokat. Emellett valamennyi képzési helyszínen heti rendszerességgel szerveznek szakmai klubdélutánokat is - olvasható a közleményben.

Több, mint húsz éve

A sajtóanyag szerint az idei tanévet több mint négyezer középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben, mely 1996 óta végzi tevékenységét, és az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig működtet közcélú, ingyenes tehetséggondozási programokat. A középiskolásoknak szóló programban több mint húsz éve készítik fel a tehetséges tanulókat a sikeres továbbtanulásra, és nyújtanak támogatást egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is.