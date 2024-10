Ezzel az MCC hat iskolájának összesen már harmincegy műhelyében folyik tudományos munka a területükön kiemelkedő magyar és nemzetközi szaktekintélyek vezetésével. Az új műhelyekben miskolci MCC-s hallgatók is kutathatnak, illetőleg az oktatók, szaktekintélyek kurzusokat is tartanak majd a miskolci képzési központban, ezen túlmenően pedig a miskolciaknak szóló nyilvános előadások, konferenciák, rendezvények alkalmával is találkozhatnak az érdeklődők a műhelyvezetőkkel.

Az Államvezetési Stratégiák és Alkotmányos Jogállam Műhely vezetője Stumpf István alkotmányjogász, szociológus, politológus, egyetemi tanár. A Közösségek és Szervezetek Műhely vezetője Csúsz Klára, aki a pályája során széleskörű klinikai, pszicho-diagnosztikai és pszichoterápiás gyakorlatot szerzett különböző egészségügyi intézményekben, így az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben is. Az Elmélet és Történeti Gondolkodás a Nemzetközi Kapcsolatokban Műhely vezetője Ralph Schöllhammer, a Webster Bécsi Magánegyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének adjunktusa, az MCC volt vendégoktatója. A Drogkutató Intézettel közösen alapított Neurobiológiai Műhely vezetője Haller József egyetemi tanár, neurobiológus, 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora és 2022-től az Academia Europea tagja.