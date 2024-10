Ünnepi nyitvatartás a boltokban

Ünnepi nyitvatartás lesz a boltokban is a halottak napi hosszú hétvégén. Mindenszentek napján, pénteken a boltok nagy része zárva lesz. Halottak napján, november 2-án, szombaton a szokásos szombati nyitvatartás lesz érvényben, 3-án, vasárnap pedig már a szokásos vasárnapi nyitvatartással lehet majd találkozni a boltokban.

Persze pénteken is lesz pár boltfajta, amelyek jó eséllyel nyitva lesznek, így az éjjel-nappali üzletek, azok a kisboltok, trafikok, ahol a tulajdonos áll be a pult mögé, a benzinkutak, illetve a benzinkutakon működő boltok, valamint a virágboltoknak érdemes még nyitva tartaniuk.