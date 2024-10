Az 1994-ben született, teljes nevén Miskolci Sátán Mancs németjuhász kan kutya a miskolci Spider Mentőcsoport mentőkutyája volt. Gazdájával, Lehóczki Lászlóval számos sikeres mentőakcióban vettek részt.

Lehoczki László és legendás kutyája, Mancs

Mancsot az 1999-es izmiti földrengés tette igazán ismertté, amikor egy hároméves kislányt mentettek ki a romok alól, aki már 82 órája volt ott. Részt vett a 2001-es salvadori és indiai földrengések mentési munkálataiban is. Kiképzésének köszönhetően víz alatti holttestet is képes volt jelezni, valamint egyazon helyszínen élő és halott embert is helyesen azonosított. Teljesítménye és számos bevetése révén Mancs minden idők egyik legjobb magyarországi mentőkutyájává vált.

Szobrot állítottak neki

2004 decemberében Miskolc belvárosában, a Szinva patak partján avatták fel Mancs szobrát, amelyet Szanyi Borbála szobrászművész készített. A szobor környezetét 2023. május 25-én a város közgyűlése Mancs tér névre keresztelte el, ezzel is tisztelegve a legendás kutya emlékének.