Váradi Tibor várhatóan 1-1 vagy 2-1 -es magyar sikert körvonalaz a végeredményt illetően:

„Az billentheti a magyarok felé a mérleget, ha megfelelő védekezés mellett a hatékony kontrajátékra összpontosítunk. Ahogyan ez a hollandok ellen történt, mivel ott is egy remek ellentámadás nyomán tudott Sallai gólt lőni.”

A diósgyőri Gera Dani is rúghat egy gólt, mint Nyíregyházán

„A hollandok ellen jók voltunk, így most megvan a lehetőségünk arra, hogy megverjük a bosnyákokat”- mérlegelte az esélyeket Nagy László. „Elfogult vagyok, hiszen a válogatottban legutóbb szerepet kapott Gera Dani. Simán rúghat egy gólt, ahogyan Nyíregyházán tette. Gerában is benne van a gól, nemcsak Szoboszlaiban.”

A kapusoknál most van egy jelentős változás: a Leipzig portását, Gulácsi Pétert pihentetik. Ezért Dibusz Dénes lépett a helyébe, aki Nagy László szerint Dibusz is van olyan jó kapus, mint a német Bundesligában pallérozódó kollégája. Dibusz még most kezd feljönni, bár a harmadik kapus is jó, nagy jövő áll előtte az előttünk álló magyar labdarúgó mérkőzéseken. Dibusz a nemzetisport.hu-nak elmondta: szerinte a magyar válogatott védekezése és a támadás és a csapatjáték is stabil.

Nagy László

Fotó: Édes Richárd

Nagy László problémásnak látja, hogy az utóbbi időben Szoboszlai gyengélkedik:

„A Liverpoolban Szoboszlai magasabb fordulatszámon játszik. Ott sztárok ellen harcol, a válogatottban viszont teljesen más körülmények között kell helytállnia, a játékostársai ugyancsak más szintet képviselnek. Az angoloknál egy komolyabb csapatban könnyebben segíteni tudják egymást játékát Mohamed Salah-val és társaival, jobban érzik egymást. Ehhez képest a magyar válogatott tagjai ritkán találkoznak, hirtelen szövetkeznek, így nem mindig jönnek a jó eredmények.”

Szerinte Rossi remekül összerakta a válogatottat, nem ő lesz a fő felelős a bosnyákok elleni meccsen. Mivel nem az edző játszik a pályán, a játékosoknak kell döntő lépéseket tenni a győzelem érdekében. Ha a magyarok túl könnyen veszik a mai ellenfelet, akkor könnyen beleszaladhatnak egy nagyobb arányú vereségbe.