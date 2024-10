Újabb jelkép

- A ‘90-es években a kohászattal együtt a jelképeinket is elvették. Néhány évvel ezelőtt a településre jellemző gyári fújást már sikerült újra beindítani, most pedig a Gyár úton magasló kéményeknek állítunk emléket - fogalmazott Janiczak Dávid. - Tesszük mindezt úgy, hogy segítségül hívtuk a modern kor technikáját. Egy olyan látványosságot sikerült Ózdon megvalósítani, amely hazai és Európai szinten is egyedülálló. Természetesen ettől még nem állítom, hogy a turizmus központja leszünk, de egy nagyon fontos lépést ismét megtettünk. Hisszük ugyanis, hogy már van annyi látnivalónk, hogy két teljes napot bárki hasznosan el tud tölteni Ózdon. A környékkel együtt pedig ettől jóval többet.

Időkapszula, üzenetek

A felkapcsolás előtt egy időkapszulát is elhelyeztek az egykori gyárkémény talapzatánál, amelybe olyan dokumentumok kerültek, amik az utókort emlékeztetik erre a napra. A közönség visszaszámlálása után pedig felkapcsolták az égig hatoló lézernyalábot, amelyet egy látványos lézer show-val fűszereztek meg Ózdon. A program végén pedig több hangüzenet is elhangzott, amit a modern rendszer a világűrbe továbbított.