Partnerséget ajánlott mindenkinek

Bánné dr. Gál Boglárka elnök kitért arra, hogy ez a program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz néven folytatódik, ami újabb lehetőségeket és kapukat nyit meg a települési önkormányzatok számára. Majd kiemelte, hogy a jövőben nagy hangsúlyt helyeznek a természeti adottságokra épülő turisztikai-gazdasági beruházásokra, a megújuló energiatermelés és felhasználásuk növekedésére, valamint a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztésre is, amire a keretet a Vármegyei Paktum biztosítja, az abban lévő több mint 6,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatásával, amit Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatallal közösen valósítanak majd meg.

„ A továbbiakban is minden településvezetőnek partnerséget ajánlok, hogy a következő években is meg tudjuk mutatni értékeinket, közösségeinket, és továbbra is együtt tudjuk őket építeni, ahogy tettük ezt az elmúlt években is” - tette hozzá az elnök