A fehér bot napja kiváló alkalom az érzékenyítésre, hiszen a látók nem is sejtik, ha nincs a közelükben látássérült ember, hogy milyen kihívásokkal találkoznak nap mint nap. A vakvezető kutyák mellett ma már az okostelefonok és azokra telepített alkalmazások is hatalmas segítséget nyújtanak a mindennapokban. Ezek az applikációk lehetővé teszik többek között az ételrendelést, a pénzfelismerést és a fényérzékelést is, ami nagymértékben hozzájárul a látássérültek önálló életviteléhez.

Vida Zoltán és vakvezető kutyája, Rizling. A látássérült emberek mindennap kihívásokkal néznek szembe.

Fotó: Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola

Hogyan segítik az applikációk egy látássérült mindennapjait?

Vida Zoltán, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola látássérült munkatársa, vakvezető kutyája, Rizling segítségével bemutatta, hogyan old meg mindennapi helyzeteket. Az okostelefonjára telepített alkalmazásokkal könnyebben boldogul mindennapi helyzetekben, legyen szó ebédrendelésről, fizetésről, vagy akár csak arról ,hogy amikor elmentek a vendégei, leoltotta-e a lámpát.

A pénzfelismerés az apró esetében nem gond, a papírpénzeknél viszont nehézségbe ütközik egy nem látó.

A fémpénzekkel nincs gond, könnyen meg tudom különböztetni őket tapintás alapján

– mesélte a látássérült férfi.

A papírpénzekhez viszont már jól jön a pénzfelismerő alkalmazás, mert ezzel meg tudom nézni, hogy milyen címletet kaptam. A visszajárónál viszont nincs idő ellenőrizni a pénzt, így a bankkártya a legbiztonságosabb választás

– mondta Zoltán, akinek a PIN kód beütésére is van egy trükkje:

A pin padokon az 5-ös gombon található pötty segít, hogy pontosan be tudjam ütni a PIN-kódot, ha szükséges, de a legjobb, ha a kártyánkat összekapcsoljuk a telefonnal, így nem kell kódot beütni.

Ételrendelés és fizetés néhány perc alatt

Az ételrendelés applikáció hatalmas segítség a mindennapokban

– vallja.

Bármikor rendelhetek magamnak ételt, és meg tudom hallgatni az összetevőket is. Így pontosan tudom, mit rendelek. Az alkalmazással fizetni is tudok, ami tényleg nagy könnyebbség.

Vida Zoltán a fényérzékelő alkalmazás használatát is bemutatta, ez az egyszerű alkalmazás magas hangot ad ki, ha egy helyiségben feloltva maradt a lámpa.