Szerda este elgázolt egy autó egy kutyát Miskolcon a Petőfi térnél. Az eset egyik szemtanúja szerint a sofőr észlelte, hogy elütötte a kutyát, azt egy darabig tolta maga előtt, majd áthajtott rajta, ennek ellenére nem állt meg, sőt nem is lassított. A baleset szemtanúja, egy másik autós a közösségi oldalon közzé tette ezt, kiírva a gázoló autó típusát, színét és rendszámát is, sőt egy fotót is posztolva az autóról -, amelyet állítása szerint hosszan követett, villogott, dudált neki, de nem sikerült megállítania. A kutya gázolás a közösségi oldalon is hullámokat vetett.

A közösségi oldalon még fotót is közzétettek a balesetező autóról, amelyet a kutya gázolás után követtek

Forrás: Facebook

A poszt alatt elég vegyes hozzászólások születtek, többen a halálát kívánták a sofőrnek, de olyan is akadt, aki szerint túlzó az autós ilyen szintű hibáztatása egy olyan esetben, amiről nem tehetett, és amely egyébként este, szakadó esőben történt. A két véglet között alapos vita alakult ki, a hozzászólók információi szerint egyébként a kutya életben maradt, sőt miután kiderült, hogy kölykei lehetnek, azokat is megkeresték az állatvédők.

Ki a hibás egy kutya gázolás esetén?

Az eset többféle aspektusban sok kérdést felvet, amelyekkel a vármegyei rendőr-főkapitánysághoz fordultunk. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, mi a helyzet egy ilyen balesetnél? Ha egy autós közúton, szabályosan közlekedik, elé fut egy kutya (vagy más állat) és azt elüti, akkor ki a hibás? Számonkérhető-e a kutya tulaja? Hibáztatható-e az autós? Meg kell-e állnia a sofőrnek, ha állatot gázol? Kell-e bárhová bejelentést tennie egy ilyen baleset után? Kié a felelősség?

Janasóczki Attila rendőr alezredes, a főkapitányság sajtószóvivő elmondta, Ha kutya (egyéb állat) fut a szabályosan közlekedő autónk elé, akkor minden esetben a kutya gazdája a felelős. Hasonlóan ahhoz, amikor a portáról kiszökött, póráz nélkül sétáltatott kutya megharap, megtámad valakit. Az állattartó felelőssége, hogy úgy tartsa, sétáltassa az állatot, hogy az ne tegyen magában, vagy másban kárt, ne okozzon balesetet. Ilyen esetben az is megtörténhet, hogy balesetezik az autós, amiben kár keletkezik, vagy rosszabb esetben emberi sérülés lesz a baleset eredménye – ilyenkor akár a közlekedés biztonságának veszélyeztetése, bűncselekmény is fennállhat. Ilyen esetben az állatvédelmi törvény alapján feljelentést is tehet a rendőrség a kormányhivatal felé és ők bírságot szabhatnak ki az állattartóra.