Az elmúlt napokban több helyen is olvashattuk, hogy nagyobb területen és nagyobb mértékben fertőződött meg toxint termelő gombával a kukorica. A toxin ellehetetleníti a termény jelentős részének ipari és takarmánycélú felhasználását és az exportját is. A nyilatkozatok szerint a most betakarított kukorica több mint 40 százalékában a toxin jelenléte határérték fölötti.