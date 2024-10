Egy különleges boltot, büfét és kávézót magába foglaló épületet avattak Háromhután szerdán. Verbovszki Károly polgármester beszédében ismertette: településüket három, egymástól különálló településrész alkotja, az önkormányzat pedig folyamatosan figyel arra, hogy ezeket egyformán fejlessze. A mostani, az újhutai településrészen létrehozott boltot a Belügyminisztérium közmunka programja segítségével sikerült kialakítani. Ez azonban nem egy hagyományos bolt – emelte ki.

Az üzletben ugyanis olyan termékeket lehet megvásárolni, amelyek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatainak közmunka programja keretében készülnek, valamint helyi és környékbeli termelők árucikkei egészítik ki a kínálatot. A polgármester tájékoztatása szerint 16 önkormányzat és 14 termelő termékei találhatók meg a polcokon a perectől kezdve a házi tésztán, mézeken, szörpökön, lekvárokon és kézműves munkákon át egészen a borokig. Az új épület természetesen hagyományos boltként is működik, ahol a mindennapi használati eszközök, élelmiszerek szintén megvásárolhatók. Ez a lehetőség eddig Újhután hiányzott a kínálatból. A felavatott létesítmény mellett egy játszóteret is kialakítottak. Az építkezés egy év alatt zajlott le, az önkormányzat önerőből vásárolta meg az alapot képező, romos parasztházat, amelyet a közmunkaprogram lehetőségeit kihasználva újítottak fel a helyi népi építészet hagyományaihoz igazodva. A polgármester kiemelte, hogy kivitelezői csapatuk évek óta együtt dolgozik, ennek köszönhető a minőségi munka az összes hasonló beruházásukról is visszaköszön.

Idegenforgalom mint kitörési pont, amihez a közmunka program is hozzájárul

A közmunka program Verbovszki Károly beszámolója szerint 2015-ben vett nagy lendületet, amely előbb több kisebb, majd nagyobb fejlesztésekkel örvendeztette meg a település lakóit, valamint a hozzájuk érkező turistákat. Eddigi legnagyobb beruházásuk a több mint 30 férőhelyes erdei iskola Óhután, valamint a vele szemben található turisztikai központ volt. Az intézmény azóta is komoly népszerűségnek örvend, ami nemcsak a létrehozott munkahelyek megőrzésében játszik szerepet, de bevételt hoz az önkormányzatnak is. Emellett építettek fedett szabadtéri színpadot, amely rendezvényeik lebonyolításához nyújt megfelelő környezetet és nem mellesleg nem kell drága mobil színpadokat bérelniük – jegyezte meg. Ugyancsak hasonló konstrukcióban készült el a középhutai bolt és kávézó, amely 2019 óta működik rentábilisan. A településvezető megemlítette a 2022-ben átadott rendezvénycsűrüket is, amely nemcsak saját programjaikat fogadja be, de rendkívül népszerű esküvői helyszín is lett. Ezek sorába illeszkedik a mostani beruházás. A polgármester kiemelte: vannak még terveik, amelyekhez kérik a kormány további segítségét. Háromhuta egyetlen kitörési pontjának nevezte az idegenforgalmat, amelyhez folyamatosan alakítják ki a szolgáltatásokat. Több létesítményük mosdója például éjjel-nappal használható, amit az évi több tízezer hozzájuk érkező turista használhat.