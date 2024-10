"Én csak gyalogosan közlekedem a városban - mondta a tiszaujvaros.hu-nak a közlekedési kultúra helyzetéről Kovács László. - De azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán biztonságos itt a közlekedés. A kerékpárosok és a rolleresek száguldoznak a parkokon keresztül, nem számít nekik, hogy a járdán zavarják a gyalogosokat. Az autósok sokszor türelmetlenek, a zebrán nem engednek át. Volt már olyan, hogy csak néhány centin múlt, hogy ne üssenek el. Hiába állok és nézek körül és csak akkor indulok el, ha biztonságosnak látom, mégis előfordul, hogy felbukkan egy figyelmetlen autós, aki nem akar elsőbbséget adni. Mert tudjuk, hogy elsőbbségünk csak akkor van, amikor megadják nekünk - tanultam valamikor az autós iskolában és ezzel a mai oktatók is egyetértenek."

Kerékpáros baleset volt Tiszaújvárosban. A közlekedési kultúra az, amit emlegetnek sokan

Forrás: tiszaujvaros.hu

Tiszaújváros: A közlekedési kultúra hiányos

"Én azt tapasztalom, hogy a gyalogosok próbálnak odafigyelni a közlekedési helyzetekre és a legtöbb kerékpáros is betartja a szabályokat - nyilatkozta Kőrössy Brigitta gépjármű-vezető-oktató. - Nagyon sok időt töltök a forgalomban, így látom, hogy milyen a közlekedési kultúra a városban vagy a városon kívül. Látunk ilyet is, olyat is, mindig lesznek olyanok, akik nem tartják be a KRESZ szabályait. Ez leginkább a rollerrel közlekedőkre igaz. Ők még mindig abban a tudatban vannak, hogy bármit megtehetnek, nekik mindent szabad. Általában a rollereken a fiatalok száguldoznak és ők a nagyobb veszélyforrásai a közlekedésnek. Leginkább az a probléma, hogy figyelmetlenül átszáguldanak az úttesten vagy a gyalogátkelőhelyen. Nagyon fontos és nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy amikor egy gyalogátkelőhelyhez érünk gyalogosként, kerékpárosként, rolleresként, mindig az a legfontosabb, hogy minél hamarabb haladjunk át rajta, tehát ne nyomogassuk a telefonunkat, ne legyen füles a fülünkben, mert nem érzékeljük a körülöttünk lévő forgalmat. Meg kell győződnünk arról, hogy az autós lelassít, megáll és átenged minket. Hiszen akkor van elsőbbségem, ha azt meg is adják. A gyalogátkelőhelynél a kerékpárról le kell szállni, és ugyanez vonatkozik a rolleresekre is. Ha nem tartjuk be a szabályokat, annak sok esetben baleset a következménye, amit nem csak a testi épségünk bán, hanem a pénztárcánk is." A témával a boon.hu is foglalkozott cikkeiben.