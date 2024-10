– A mai napon a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és a Hungária Nagycirkusz egy közös akcióval szeretné felhívni a közlekedők figyelmét a gyalogátkelőhelyen történő közlekedés veszélyeire. Minden eszközt bevetünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára – tájékoztatta portálunkat Dsupin Levente őrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának alosztályvezetője. Hozzátette, hogy a cirkusszal való együttműködésen túl az év során még számos meglepő kampányt fognak indítani. Mindegyik kampánynak egy a lényege, hogy minél többen felkapják rá a fejüket és minél több ember figyelmét felhívja a gyalogátkelőhelyeken való biztonságos közlekedés fontosságára. A közlekedésbiztonság az a téma, amiről nem lehet eleget beszélni.

Figyelemfelhívó közlekedésbiztonság témájú videókat forgatott cirkuszi állatokkal a vármegyei rendőrség.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A közlekedésbiztonság közös célunk

A vármegyei rendőrség közösségi oldala igazán szórakoztató módon igyekszik felhívni az állampolgárok figyelmét legyen szó bűnmegelőzésről vagy akár közlekedésbiztonságról.

A figyelemfelhívó videókkal talán nagyobb hatást tudunk elérni, hiszen a közlekedésbiztonság a közös ügyünk

– nyilatkozta a boon.hu-nak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette, hogy a ma forgatott videók közül a tevés például a hamarosan kezdődő országos láthatósági kampányra készült. A kutyás és lámás videók célja, hogy felhívja a gyalogosok figyelmét a zebrán való biztonságos áthaladásra. Amikor meglátták, hogy Miskolcon van a Hungária Nagycirkusz, megkérdezték Carment, az igazgatót, aki azonnal igent mondott az együttműködésre.

A cirkusz először kapott ilyen megkeresést

Nagy örömmel fogadtuk a rendőrség felkérését

– mondta Ádámné Wertheim Carmen, a cirkusz igazgatója, hiszen

a Hungária Nagycirkusz számára is kifejezetten fontos a közlekedésbiztonság, hogy a közönségünk, a családok és a vendégeink is körültekintően közlekedjenek.

Az igazgató azt is elmondta portálunknak, hogy ez az első ilyen felkérés, amit kaptak és örömmel vesznek részt benne. Az állatok a cirkuszban családtagok, a kis lámák már itt születtek, biztos volt benne, hogy a kutyák és ők is tökéletesen hajtják végre a feladatokat. Ez így is történt. Dél körül először Michael és Cacao, a cirkusz két kutyája mutatott be trükköket a zebrán, a József Attila utcán a piros lámpánál álló autósok legnagyobb meglepetésére. Az igazán döbbenetes látvány ezután következett, amikor a lámacsalád, James és Lola, valamint a kis lámák, Klaus és Kohl vonultak át a zebrán.