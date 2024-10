"A Facebookon találtam meg az Óhazából az Újvilágba - Hungarian Roots & American Dreams nevű privát csoportot" – kezdi történetét Héder Krisztina. Azért csatlakozott, mert neki is kivándoroltak Amerikába többen is az ősei közül. Később – erről is beszámolt portálunk – könyv született a csoportban összegyűlt történetekből. Krisztina két családi történetét is beválogatták a kötetbe.

Kivándoroltak Amerikába: a baltimore-i kikötő

Forrás: kongresszusi könyvtár