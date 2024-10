Ezt ne hagyja ki!

EFOTT - A Quimby, a Beatrice, a Magashegyi Underground is fellép Budapest, 2014. március 26., szerda (MTI) - Megvannak az idei EFOTT első fellépői. A szerdai bejelentés alapján a Quimby, a Kowalsky meg a Vega, a Beatrice, a Magashegyi Underground, valamint az Anna and the Barbies is játszik júliusban Miskolctapolcán.