Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot. A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 25 ezer forint.

Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Zizi 2 év körüli ivartalanított kutyalány. Volt gazdája, de nem törődött vele, pedig Zizi egy borzasztóan kedves, szeretetéhes kutyalány. Most már szépen sétál pórázon, minden embernek nagyon örül. Közepes méretű, lakásban tartással vagy kinti-benti tartással fogadható örökbe. Más kutyákkal is barátságos, játékos, ezért akár második kutyának is jó választás lehet.