A hosszabb időszakon keresztüli tesztelés megadta a lehetőséget, hogy több évszakban, változatos időjárási körülmények között is tapasztalatokat szerezhessünk a hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok üzemeltetéséről, valamint az utasok is jobban hozzászokhattak a járműhöz. Az eddig érkezett pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy az emberek egyre nyitottabbak a modern technológiával elérhető, fenntartható közlekedési megoldásokra. A reakció alapján az is egyértelmű, hogy van helye a közösségi közlekedésben a hidrogéntechnológiának, van igény a tiszta, fenntartható közlekedési eszközökre és az egyre erősebb. Bízunk benne, hogy a jövő közlekedése ilyen tiszta és hatékony megoldásokra épülhet