A Háromkő-Bérc Vadásztársaság hagyományos szabadtéri trófeabemutatóját ezúttal is Putnokon, Kriston Nándor elnök Sajó-híd melletti vadásztanyáján tartották a napokban. Ez a trófeamustra immár a jubileumi, 20. volt, az első színhelye még a felső vadászház előtt volt, ahol csak 7 trófea díszelgett. A mostani rendezvényen 34 trófeát állítottak ki, köztük a vadásztársaság aranyérmes szarvasbika-trófeáját, amely rekordsúlyú agancs: 11 kilogramm 12 dekás. A szép számú közönség – felvidéki és erdélyi vendégek is eljöttek – nagy érdeklődéssel figyelte a sikeres vadászatok tárgyi emlékeit. Három ezüstérmes és 15 bronzérmes trófeát is kiállítottak.

Ahogy a régi vadászok mondják: egy ilyen találkozó egyszerre öröm és gyász” – fogalmazott megnyitóbeszédében Kriston Nándor, aki 24 éve a vadásztársaság elnöke. „Öröm az elejtőknek és a vadásztársaság tagjainak, hogy ilyen trófeákat lőhettek, ugyanakkor gyász a vadaknak, akik életüket adták azért, hogy mi örülhessünk

– hangsúlyozta Kriston Nándor.