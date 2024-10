Sokadik jótékony kezdeményezésére várta a mozogni és jót cselekedni vágyókat a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány csapatával közösen szombaton délelőtt a Supersum Közhasznú Alapítvány. A futás ezúttal is a Városház térről rajtolt, és a teljes bevétel Mira speciális terápiájának fedezésére lesz fordítva. Az időjárás előrejelzés nem sok jót ígért szombatra, de végül minden jól alakult, a tombolahúzást követően eredt csak el az eső, így rendben lezajlott a jótékonysági futás.

Mira is ott volt a családjával. Gyógyulását szolgálta a jótékonysági futás

Forrás: Supersum Közhasznú Alapítvány

Reggel nyolctól egyre nagyobb volt a sürgés-forgás a regisztrációs pontokon. Szépen gyűltek a résztvevők is, akik Jónyer Kriszta edző vezérletével melegíthettek be a futásra, amelyre természetesen rengetegen érkeztek gyermekeikkel, s többen is babakocsit tolva teljesítették a kijelölt távot, de voltak, akik kerekesszékkel teljesítették a távot.