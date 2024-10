boon.hu video 40 perce

Hihglights of Klub kiváló jelöltjei (fotók, videó)

Higlights of Hungary Klub jelöltjei a Matheas Corvinus Collegiumban (MCC), október 8-án mutatkoztak be és mondták el történetüket. A rendezvényen jelen volt Csehi Annamária, a Highlights of Hungary ügyvezető igazgatója. A jelöltek között találjuk Szabó Mátét, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetőjét, Antal Istvánt, a Sorsformáló kötet szerkesztőjét, valamint Temesi Apol textilművészt.

Szőke Ariadné Szőke Ariadné

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A kerekasztal-beszélgetést Csehi Annamária nyitotta meg gondolataival - A Highlights of Hungary immáron 10. éve gyűjti össze és ismeri el a kiváló magyar teljesítményeket a Kárpát-medence teljes területéről. A „Hass, alkoss, gyarapíts!” mottó mentén végzett tevékenységük egyik kiemelt célja ezen emberi teljesítmények bemutatása és megismertetése a nagyközönséggel, amelyek jó példaként állhatnak a fiatal generáció előtt is, inspirálva őket a cselekvésre, álmaik követésére és megvalósítására - mondta az ügyvezető igazgató. MCC kerekasztal beszélgetés a Higlights of Hungary Klub jelöltjeivel.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó „A Highlights of Hungary voltaképpen nem egy klasszikus értelemben vett díj, nem szimplán egy elismerést nyújtó márka, sokkal inkább egy ügy, szellemi értelemben vett védőháló” - fejtette ki Csehi Annamária. A 2024-es évad jelöltjei kimagaslóak, teljesítményükben közös nevező az esztétika, a tevékenység iránti alázat, a gyermeki kíváncsiság és mindezek végeredménye, a közönség szívét rabul ejtő alkotásaik.

Kik a Highlights of Hungary jelöltjei? Mit lehet róluk tudni? 25 jelölt élettörténetét mutatják be, akik az élet valamilyen területén kimagasló teljesítményt értek el. Ezek a legkülönbözőbb területek többek közt családi élet, filmművészet, gasztronómia, gyermekvédelem, gyógyítás, hagyományőrzés, képzőművészet, közösségteremtés, mezőgazdaság, oktatás, segítőtevékenység, sport, tánc, tudomány és zene. A keddi beszélgetésen azonban közülük hárman voltak jelen. Ennek során mindhárman elmondták személyes indokaikat, motivációikat és azt, milyen érzések kavarognak bennük. „Európa legrégebbi és legfontosabb színházi szövetségének lett tagja a Miskolci Nemzeti Színház 2023 novemberében. A legjelentősebb európai színházakat magába tömörítő unió célja a nemzetközi kapcsolatok építése, az európai kulturális örökség megőrzése és továbbörökítése" - mondta Szabó Máté, a Miskolci Nemzeti Színház egyik művészeti vezetője. Jelenleg a miskolci az egyetlen magyarországi színház, olyanok mellett, mint például a Római Nemzeti Színház, az Észak-Görögországi Nemzeti Színház, a krakkói Helena Modrzejewska Nemzeti Stary Színház. „Amikor elkezdtünk harcolni azért, hogy bejussunk, nagyon akartuk, és sikerült is elérni a célunkat, amiért nagyon hálásak vagyunk. A Miskolci Nemzeti Színház folytatja azt a nemzeti jelleget, amit eddig is képviselt, mind operett és mind musical területen is. A társulat nagyon erős, maradt a régi vezetés, így méltán büszkék vagyunk a rangos jelölésre” – nyilatkozta a művészeti vezető. Egyedi életutak a Highlights of Hungary jelöltjei között

Temesi Apol a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) adjunktusa, óraadója, a Your Nature kollekció megalkotója. Textilhulladékokból készített belsőépítészeti termékeivel a fenntartható tervezés egyik elkötelezett képviselője. Mind oktatóként, mind textilművészként a tervezői felelősségvállalás és a fenntartható tárgyi kultúra nézőpontjai és módszertana foglalkoztatja. „Hálás vagyok a Highlights of Hungary jelölésnek és mindig is hajtott valami gyermeki kíváncsiság belülről, hogy valami újszerűt kell alkotnom. Élvezem az alkotás minden pillanatát, ez fűt belülről és igenis bátornak kell lenni, ha van kitűzött célunk” - mondta Temesi Apol.

MCC kerekasztal beszélgetés 10.08. Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A programsorozat harmadik megszólalója Antal István, aki a Sorsformálók című kötet megálmodója, melyben 12 sikeres roma férfivel készített interjúja olvasható. István beavatott minket az interjúk rejtelmeibe és mesélt azokról a férfiakról, akik politikai és főként közigazgatási területen értek el kimagasló eredményeket, de megtalálható köztük színész, autentikus festő és zenész is. „Sokan halmozottan hátrányos helyzetből érkeztek, mint én is és ebből építkeznek – mondta Antal István, a kötet szerzője. A könyv írása közben nem vállalta fel az összes szerepló a romaságát, így sokan nem is szerepelnek a kötetben. – Az a tapasztalatom, hogy a legtöbben, akik kimagasló eredményeket értek el, nagy alázattal és elköteleződéssel végzik a tevékenységüket, hivatásukat, amit választottak” - fejtette ki Antal István a boon.hu-nak. Három hónap alatt, míg készültek az interjúk rengeteg családi trauma, dráma került a felszínre, nagyon sok információt nem is közöl a könyv. „Számomra óriási meglepetés, hogy egy ilyen típusú könyv bekerült a jelölések közé. Fő motivációm az, hogy én magam is nehéz, hátrányos helyzetből érkeztem. Szeretném a roma fiatalokat abban segíteni, hogy megtalálják az útjukat. Úgy érzem, felelősséggel tartozom a roma közösség iránt” - mondta Antal István.

Szavazni október 20-ig lehet a highlightsofhungary.hu oldalon, ahol a nagyköveti ajánlások mellett a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Szavazhat a közönség arra, hogy a 25 jelölt közül melyik három kapja a kiemelkedő magyar teljesítményekért járó Highlights of Hungary díjat és az ezzel járó 2-2 millió forintos pénzjutalmat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!