A koronavírusos esetek száma még nem ütötte meg a járványszintet, tehát még nincsen hetente mondjuk kétszázezer beteg, de ettől már nem járnak messze a számok. Most éppen úgy tűnik, hogy ez a száraz, napos idő csökkenti a fertőzésveszélyt a légzőszervi vírusok esetében, talán egy picit ilyenkor csökken a nyomás az orvosokon és az egészségügyön is. Ennek ellenére is sok a légzőszervi betegségben szenvedő ember. Abban a pillanatban, hogy visszatér a szomorkás, nedves, hűvös idő, számíthatunk arra, hogy növekedni fog a covidosok száma.