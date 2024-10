Az ünnepi megnyitón többek között Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a résztvevőket, majd a beszédeket követően változatos programok várták az érdeklődőket. A napot a helyi óvodások előadása nyitotta meg, majd fellépett a Csemete néptánccsoport, a Sajóvámosi Népdalkör, valamint az Avas Néptáncegyüttes is. A látogatók egész nap dottó kisvonattal fedezhették fel a település utcáit, miközben a színpadon a környező települések mutatkoztak be.

A rendezvény egyik fénypontja az Ízek utcája volt, ahol a helyi és környékbeli termelők kézműves- és gasztronómiai portékákat kínáltak a látogatóknak. A mozgalmas napot Kaczor Feri fergeteges hangulatú koncertje zárta.