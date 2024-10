A miskolci és Miskolc környéki borkultúra emlékeinek feltárására, őrzésére és terjesztésére vállalkozott és 1999-től képviseli azt, a lillafüredi központú István Nádor Borlovagrend. Czupper András nagymester kérdésünkre elmondta, hogy a jótékonyság a szervezet egyik alapvető célja, ezért a szülinapjuk alkalmából egy három állomásból álló programsorozatot terveztek és ennek az első pontja a jótékonysági koncert. Szladics Istvántól, az István Nádor Borlovagrend elnökségi tagjától pedig megtudhattuk, hogy a templomba szervezett jótékonysági gálaestre pár nap alatt minden jegy elkelt.

István Nádor Borlovagrend rendezvénye teltházas lett

István Nádor Borlovagrend: koncertbevétel jótékony célra

Tóthné Bordás Ágnes kisgyermeknevelő Ónodról érkezett egy csapattal, tizenegy fővel a rendezvényre. Mindannyian a Hársfavirágok Énekkar tagjai, zenét kedvelő és művelő emberek. Az István Nádor Borlovagrend programjainak rendszeres résztvevői, az esten fellépő művészeket sem először hallják. Amikor megtudták, hogy lesz lehetőség, rögtön vásároltak jegyeket, hiszen kihagyhatatlan eseménynek tartják. Motiválta őket ebben az élő zene szeretete, illetve a nemes cél és hogy egy kicsit együtt legyenek és kikapcsolódjanak. Tóthné Bordás Ágnes a rendezvény helyszínét különösen fantasztikusnak találja, mert szerinte a templom akusztikájával és csodás miliőjével mindenkit elvarázsol.

Mészáros Csilla tanítónőként dolgozik és ő maga is három gyermek édesanyja. Úgy érzi, hogy az életfeladata a gyermeknevelés és természetesen a rászorulókat is minden esetben támogatja, segíti. Nem is volt tehát kérdés, hogy a jótékony ügy mellé áll. A fellépő művészek egy részét személyesen is jól ismeri, hiszen a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány egyik aktív önkénteseként részt vesz az alapítvány munkájában. Gyakorló katolikusként különösen jó érzés számára, hogy egy templomban van a rendezvény.

Sokáig dolgozott a Barlangfürdőben

Fekete Györgyi tanítónő számára nagyon fontos hogy egy jótékony ügy mellé állhat. Természetesen örül a fellépő művészek produkcióinak, hiszen Vágó Zsuzsi, Veréb Tamás, Jancsó Dóra és Cselepák Balázs munkásságát különösen nagyra értékeli. A beteg gyerekek támogatását nagyon fontosnak tartja. Neki is vannak, bár már felnőttek és hamarosan nagymamai örömök elé is néz. A Barlangfürdőben pedig fiatal éveiben nagyon sokat dolgozott, ezért örül annak, hogy személyesen is hozzájárulhat kicsit az épület felújításához. Fekete Györgyi úgy gondolja, hogy a Minorita templom mint impozáns helyszín még hozzátesz a produkciókhoz és emeli az est egyébként is magas színvonalát.