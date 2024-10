Márkaépítés és fogyasztói szokások

A borászat közgazdaságot érintő témái között dolgozzák fel a borágazat versenyképességének fenntarthatóságát, a márkaépítés fontosságát, a fogyasztói szokások változását. Nem elhanyagolható az utóbbi évtizedekben megjelent, a bor konkurenciáját jelentő egyéb élvezeti italok térhódítása sem. A szakértők megvitatják a költségek ugrásszerű növekedésének okait és hatásait is, amelyek további áremelésekkel már nem kompenzálhatóak.

Fotó: Tokaj Wine Congress

A harmadik napon a szekciók témái bővülnek, így kerül terítékre a borászati oktatás jövője is.

A kongresszus nemcsak a szakemberek számára nyitott, a nagyközönség is betekintést nyerhet a világ egyik legismertebb borvidékének mindennapjaiba, az aktuális kutatási eredményekbe. A rendezvény egybeesik a szüreti időszakkal, így különleges lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők megismerjék ezt a munkafolyamatot is, valamint borkóstolókon, programokon vegyenek részt.

A tizennégy országból érkező nemzetközi szakértők között olyan elismert intézmények képviselői is jelen lesznek, mint a bordeaux-i egyetem, érkeznek kutatók többek között Spanyolországból és Dél-Afrikából is.

Bővebb információk és a regisztráció elérhetőek a kongresszus honlapján. Érdeklődők számára a Tokaj Wine Congress plenáris előadásainak élő közvetítése online ingyenesen elérhető lesz, de regisztrációhoz kötött.