A Balatonfüreden 2024. október 15-17. között zajló Infotér Konferecia 3 napos eseményén 17 témában 120 szakember segíti a résztvevőket abban, hogy ne csupán a digitális transzformációra vonatkozó elméleti ismeretekkel, de kifejezetten gyakorlatias megoldásokkal is gazdagodjanak.

A 2021-es Infotér Konferencia, szakmai fórum az Anna Grand Hotel Balatonfüred épületében Fotó: Penovác Károly

A gyakorlatra megy rá az Infotér Konferencia

Idén immár 15. alkalommal rendezik meg Magyarország leggyakorlatiasabb IT tudásmegosztó rendezvényét. Az Infotér Konferencián a résztvevők ezúttal sem csak a digitális transzformáció megatrendjeinek – valamint a belőlük következő globális és helyi kihívások – tudományos igényű bemutatására számíthatnak, hanem arra is, hogy mindezeknek a hazai hétköznapokra adaptálható, gyakorlati megoldásaival is megismerkedhetnek.

Az 1+2 napos rendezvénysorozat „nulladik” napját két nagy, de egymással szorosan összefüggő témának szentelték a szervezők, az űr- és a védelmi ipar kérdéseinek. A Space & Defense elnevezésű, önálló konferenciaként működő tematikus napon egyebek mellett az AI, a robotika vagy épp az XR technológiák űrszektorban és hadiiparban betöltendő szerepéről kaphatnak érdemi betekintést a rendezvény látogatói.

A kis- és középvállalkozásokat nagyban érinti a technológiai fejlődés

Az idei témakínálat a NIS2 irányelvre való felkészülés ismereteitől a mesterséges intelligencia gazdasági szereplők – például a kkv-k vagy a cégvezetők – fejlődésében játszott szerepén át egészen a fenntarthatóság kérdésekig terjednek. Így a konferencia vendégei – egyebek mellett – azzal kapcsolatban gyarapíthatják tudásukat, hogy a legújabb technológiák miképpen tehetik hatékonyabbá hazánk víz- vagy hulladékgazdálkodását, vagy hogy a körforgásos gazdaság megoldásaira építő textilipar hogyan ellensúlyozhatja a fast fashion jelentette kihívásokat.

„A technológiai fejlődés egyik nyertes ágazata lehet a kis- és középvállalkozási szektor, amelynek növekedése a nemzetgazdaság egyik legfontosabb érdeke, hiszen a kkv-k a magyar gazdaság gerincei és tartópillérei, a munkavállalók kétharmadát foglalkoztatják. A Magyar Kormány célja, hogy az Európai Unió gazdasági növekedésének megtorpanásával szemben a magyar gazdaság növekedése stabil és kiszámítható legyen, ezért kiemelt hangsúlyt és figyelmet fektet a kkv szektorra és ezzel egyidejűleg komoly pénzügyi és szakmai támogatást kíván biztosítani a vállalkozások számára. Az Infotér Konferencia kifejezetten alkalmas arra, hogy a kkv-kkal találkozzunk, eszmét cseréljünk, megismerjük a kihívásaikat és támogatási igényeiket, és bemutassuk az általunk kidolgozott programokat” – mondta el Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.