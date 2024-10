A múlt hétvégi szüreti mulatságon persze nem csak szőlőt préseltek, felelevenítették a régi hagyományokat, a gyerekeket népi játszóház várta, a pálinkamustrán pedig gyümölcspárlatok versenyeztek egymással. Szőlőpréselés, mustkóstolás és mesterségbemutató is volt a hétvégén a tiszaszederkényi tájházban.

A „szüretelők" lovaskocsikázhattak is. A rendezvényt a Kisbocskor és Apró Tiszagyöngy néptáncegyüttesek, a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör is színesítette. A talpalávalót pedig a családtagokból álló Pipás zenekar húzta. A finom nedűk mellé ünnepi ebéd és helyben sütött palacsinta is járt. A gyerekeket a Batyu Színház bábjátéka varázsolta el. De nem csak a gyerekek, hanem akár a felnőttek is nosztalgiázhattak a népi játszóházban, ahol volt nemezelés, diógörgetés és kukoricamérés is. Hegedűs Annamária örömmel emlékezett vissza gyermekkora ünnepeire. - A szüret előtt mindig leültünk meginni egy kupica pálinkát és megettük a friss kalácsot.

Pálinka is készül(t)

Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési Központ igazgatója kiemelte, az elmúlt évek legkiválóbb termése az idei. Az eredmény kiváló lett, a must 24 fokos, amiből az következik, hogy egy igazán finom szederkényi bor lesz majd belőle. A szőlőből nem csak bor, pálinka is készülhet. A szakavatott zsűri 10 nevező 15 párlatát kóstolta és értékelte a Pálinkamustrán. Volt alma-, málna-, és birspárlat is, de idén is csak egy győzhetett. Címvédés történt, Kása Attila 48 fokos szilvapálinkájával ismét tarolt, de a díjazottak között volt eper-, szőlő- és vilmoskörte párlat is.