A szerencsi Rákóczi-várban megrendezett esemény igazi ünnepe a BBQ kultúrának, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a legjobb hazai pitmasterekkel, ínycsiklandó ételekkel és füstös ízekkel. Az esemény célja a BBQ művészetének népszerűsítése, valamint a szakma és a gasztronómia iránt érdeklődők számára felejthetetlen élményt nyújtani. Vizsolyi Róbert, a Füst és Parázs BBQ-Grill Egyesület elnöke a boon.hu-nak azt is kiemelte, hogy a rendezvény különleges szakmai értékét és közösségépítő erőt képvisel.

I Love Smoky: versennyel indul az esemény

A pénteki verseny valódi kihívás elé állítja a résztvevőket, hiszen tizennégy és tizenhat órán keresztül kell elkészíteniük a versenyfogásokat. A közel húsz induló csapat között magyar és külföldi versenyzők is megtalálhatók, ami garantálja a nemzetközi hangulatot. Az egészben sült disznó elkészítése egy egyedi, épített sütőben történik, ami kifejezetten látványos lesz. Ez egy olyan műveletet kíván, amely ritkán látható a BBQ versenyek világában.

Különleges gasztronómiai élmény várható

Az esemény a látogatók számára is különleges élmény nyújt. Hamarosan kezdődik az a szakmai és gasztronómiai kiállítás, ahol egész napos előadások, bemutatók és kóstolók várják az érdeklődőket. Itt hazai sztárséfek mutatják be tudásukat, inspirációt adva a BBQ szerelmeseinek és a szakma képviselőinek. Az esemény nemcsak a versenyzők számára kínál lehetőséget tudásuk megmérettetésére, hanem a látogatóknak is alkalmat ad arra, hogy elmélyedjenek a BBQ világában, és megismerkedjenek a legújabb technikákkal, eszközökkel, valamint a hazai és nemzetközi trendekkel.