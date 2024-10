A szervezők nemcsak a versenyzőknek, hanem a közönségnek is számos izgalmas programmal készültek. Az asztalok roskadoztak a fegyverektől, a honfoglalás korától napjaink high-tech hadseregi szintjéig. Legalább negyven-ötven féle fegyvert igyekeztek szemléltetni a hagyományőrzők, akár egy-egy versenyszám által is. Emellett kutya- és küzdősport bemutató, valamint sok más izgalmas lehetőség várt az érdeklődőkre. Tóth Tamás úgy vélte, az idei alkalmat sikerült még színesebbé tenni: „Eddig is voltak lovas hagyományőrzőink, de most még több korszakot tudtak felölelni és még többen tudtak eljönni” – számolt be az eseményről a Kolorline.