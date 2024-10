Hollóháza lesz a díszvendég a kocsonyafesztiválon, tudtuk meg az Antik Art kávézóban, amely február 16-án, szerdán adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, amit Rózsa Edit a program fesztiválalapítója, jogtulajdonosa tartott.

Hollóháza lesz a 2025-ös kocsonyafesztivál díszvendége Kocsonyafesztivál sajtótájékoztató. A képen: Rózsa Edit fesztivál alapító, tulajdonos, Fűzériné Odrobina Gabriella, Hollóháza polgármestere

Fotó: Vajda János

A sajtótájékoztatón mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy mindig is fontosnak gondolta, hogy a város első embere, a mindenkori polgármester legyen a kocsonyafesztivál védnöke, illetve kitért arra, hogy a programok elsődleges célja Miskolc közösségének az építése és erősítése.

„Jövőre már a Miskolcon, a „Bükk városában” rendezhetjük meg ezt a fesztivált, örülhetünk egymásnak, láthatjuk viszont rég nem látott ismerőseinket, barátainkat, családtagjainkat. Az előkészítő munkák nagy erőkkel folynak, kiválasztás alatt vannak a cégek, a fesztivál szempontjából kulcsfontosságú tevékenységekre. Akkor amikor együttműködésről beszélek, arról is beszélek, hogy kiemelten fontos a várossal való együttműködés, azzal a várossal, amely újra talpra áll. Amelynek programját úgy hirdette meg Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere, hogy „Fel a fejjel Miskolc!”, én azzal folytatnám, hogy „Fogjunk össze Miskolc!” Ez az esemény lehetőséget ad erre is, hiszen itt tudunk majd arról is beszélni, hogy mit tudunk tenni városunkért az elkövetkező öt évben. Ezért mindenki partner és együttműködő fél számunkra, aki ehhez valamilyen módon hozzájárul.” – tette hozzá

Hollóháza lesz újra a díszvendég

Fűzériné Odrobina Gabriella Hollóháza polgármestere örömét fejezte ki, hogy újra a településük lesz a rendezvény díszvendége. Beszédében hangsúlyozta, hogy Hollóháza a nemzetközi hírnevet elsősorban porcelángyártásának köszönheti, hiszen a gyár az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező manufaktúrája.

„Nagy örömmel mutatjuk majd be mindenkinek, aki ellátogat erre a fantasztikus rendezvényre a települést. Nálunk a kézművességnek nagyon nagy hagyománya van, úgyhogy mi ezen a vonalon építkezünk. Az önkormányzatnak is van egy kis kézműves műhelye, itt elsősorban textiltermékeket állítunk elő. Természetesen a porcelángyár is bemutatkozik majd. Igyekszünk hagyományainkat minél színesebben a nagyközönség elé tárni a rendezvényen. Településünk számára ez egy óriási lehetőség és nagy megtiszteltetés.” – tette hozzá a polgármester.