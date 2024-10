Október első hétvégéje sem telik el izgalmas programok nélkül. Színes és változatos hétvégi programajánlót hoztunk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye településeiről.

Hétvégi programajánló idén is: Tokaj-Hegyalja egyik legnagyobb és legrégebbi fesztiválja a Szüreti Napok

Fotó: Vajda János

Hétvégi programajánló Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében:

Nyílt nap az Miskolci Állategészségügyi Telepen

„Állati” sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt október 5-én, szombaton 10 és 14 óra között (Miskolc, Fonodai u. 16.), aki szívesen ismerkedne az itt menedéket kapó állatokkal, sétáltatná a kutyusok valamelyikét és kacérkodik az örökbefogadás gondolatával. Jelenleg is több kutya és cica keresi hűséges, felelősségteljes gazdiját a Miskolci Állategészségügyi Telepen.

Állatok világnapja

A Miskolci Állatkertben október 5-én várják a családokat az állatok világnapi programokkal. 10 és 16 óra között interaktív állatbemutatóval, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának állatvédelem témájú programjaival, és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának egri madármentő állomásának lakóival várják az érdeklődőket.

Múzeumok Őszi Fesztiválja

Gazdag programkínálattal várja a látogatókat az MMKM Massa Múzeum Újmassán, nagy szabadtéri rendezvényen október 5-én, szombaton a Múzeumok Őszi Fesztiválja - Fazola Napon. A programon a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is ott lesz a Szeleta Park környezeti nevelőivel, akikkel felfedezhetik a Bükk titkait, és az ősemberek nyomdokaiban járhatnak.

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok

A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye, 1932 óta ünnepeljük. A szervezők a háromnapos ünnepre, október 4-e és 6-a között a „Fehér borok, színes kultúra” jegyében várják az érdeklődőket Tokajba. A Tokaj Fesztiválkatlan ad otthont az idei Szüreti Napoknak, de a város számos pontján lesznek programok. Szüreti felvonulás, prémium borászok, DESH és a Korda házaspár is szórakoztat.

St. Martin koncert Tokajban

A Tokaj Rákóczi Pince és Udvarházban jubileumi koncertet ad St. Martin október 5-én, szombaton, 19 órakor.

Wine Run Mád

Az ősz legőrültebb futóversenyét rendezik október 5-én Mádon. A frissítőpontokon szuper borok, pazar fogások és minikoncertek várnak minden futót. Öltözz vicces jelmezbe, kóstolj mennyei falatokat és kiváló borokat a frissítőpontokon és élvezd az ősz legőrültebb hedonista futamát október 5-én Mádon. 8-kor indul a regisztráció. 9 és 10 között jelmezes felvonulás. 10.kor a 12 km-es táv rajtja, 10:30-kor a 6,5 km-es távé. A dobogós helyezettek érem díjazásban és ajándékban részesülnek, az eredményhirdetés 15 órakor várható. Este nyolckor Bohemian Betyars koncert vár mindenkit a BorBringa Központban, 22 órától After party. A rendezvény ideje alatt Mád számos hangulatos étteremmel, nyitott pincészetekkel, finom falatokkal és tele poharakkal várja a kísérőket, családtagokat, szurkolókat és lelkes nézőket is. A Bohemian Betyars koncertre jegyek a helyszínen és online is vásárolhatók.