Hegyi Árpád Jutocsa színházi pályafutása már az 1980-as évek elején elkezdődött Miskolcon, amikor pályakezdőként 1980 és 1983 között a teátrum rendezője volt. Szélesebb körben 1992-ben vált ismertté, amikor tíz éven át a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója és főrendezője volt. Mikita Gábor színháztörténész a csütörtök délutáni megemlékezésen felidézte az egykori igazgató pályájának kezdetét és a meghatározó miskolci évtized kiemelkedő momentumait.

Hegyi Árpád Jutocsa egykori igazgatóra emlékeztek a Miskolci Nemzeti Színházban. A képen: Mikita Gábor színháztörténész

Fotó: Vajda János

Hegyi Árpád Jutocsa és Miskolc kapcsolatának ereje

Az, hogy Miskolcon megemlékezést szerveztek a tiszteletére, jelzi, hogy milyen volt Miskolc és Jutocsa kapcsolata

– hangsúlyozta Mikita Gábor. Egy emlékezetes történetet is felidézett, amikor az Ifjúsági ház előcsarnokában beszélgettek páran és az egykori igazgató azt mondta Filip Gabriellának, az Észak-Magyarország akkori rovatvezetőjének, hogy minden nap jelenjen meg valami a színházról az újságban, mert itt mindig történik valami. A színháztörténész szerint talán az volt a titka, hogy nem vidéki városként kezelte Miskolcot és nem vidéki színházként a színházat, hanem úgy tekintett rá, mintha valamelyik világvárosban lenne.

Miskolcra hozta a Diótörőt

Ha Londonban, Budapesten megy a Diótörő karácsonykor, itt miért nem?

– kérdezte, és elhozta a Miskolcra a nagy klasszikust. Az ő irányítása alatt mutatták be a balettet, és az is színháztörténeti jelentőségű– mutatott rá a színháztörténész – hogy két évtizeden át műsoron tartotta a színház. Vezetése alatt a színház háromtagozatú intézménnyé vált, hiszen az ő munkájának köszönhetően jött létre a színház operatagozata. Kesselyák Gergely és Majoros István balettművész és koreográfus közreműködésével külön tánckar is alakult, amely hosszú éveken át sikerrel működött.

Élen járt a lehetőségek felismerésében

Jutocsa csak túlzó fokban tudott beszélni

– mondta Mikita Gábor és hozzátette, hogy ezek az évek ébresztették rá a miskolciakat arra, hogy Miskolc színházváros. A miskolciak színházi öntudata ezekben az években erősödött meg a színháztörténész szerint. Vezetőként élen járt a lehetőségek felismerésében, lehetőséget adott Zsótér Sándornak rendezőként, neki köszönheti a város Seres Ildikót, aki a kecskeméti színház primadonnája volt, és ő prózai szerepet adott neki. A mai színház tartóoszlopai közül sokan neki köszönhetik pályájuk elindulását vagy felívelését.

Gyakori, hogy valaki nagy lendülettel megérkezik egy színház élére és idővel kevesebb lesz az energia, de Hegyi Árpád Jutocsa nem ilyen volt, mindig pezsgést csinált. A tavalyi kétszáz éves ünnepen itt volt a színházban, az összes korábbi vezető közül csak ő volt jelen. Ez is jelezte a művész és a város kapcsolatát: Jutocsa tudta, mennyit adott Miskolcnak és Miskolc mit adott neki

– zárta megemlékező szavait Mikita Gábor. A színháztörténész után Seres Ildikó színművész is megemlékezett az igazgatóról, aki őt Miskolcra szerződtette. Felidézte, hogy az irányítása alatt néhány évig színitanoda is működött Miskolcon, ami sok művészt adott az országnak. Végezetül felolvasta Verebes István nekrológját, amit a rendező a temetésen, október 21-én 14.30 órakor Budapesten, a Farkasréti Temetőben fog felolvasni.