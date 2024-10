Időutazásra invitál az a házassági hirdetés, ami több helyen is olvasható a napokban a közösségi portálon. Megfogalmazásából úgy tűnik, a múlt századelőn, de legalább is a második világháború előtt adták fel, írója pedig egy akkor 32 éves fiatalember. A házassági hirdetés vírusszerű terjedését pedig az indokolhatja, hogy a fiatalember miskolci volt, és a pontos címe is szerepel a hirdetésben.

Hányan kereshettek párt házassági hirdetés útján a múlt század elején?

Fotó: Parsadanov / Forrás: Shutterstock

Különös egy házassági hirdetés

A fiatalember tehát 32 éves volt, amikor feladta a sorokat. A facebookon osztott hirdetésből nem derül ki, hogy pontosan mikor, és mely lapban jelent meg. Megtudjuk viszont a feladóról, hogy első rangú állami iparos, római katolikus vallású, és rövid időn belül házasodna. A hölggyel szemben elvárásként fogalmazta meg, hogy az erkölcsi tisztesség legmagasabb fokán álljon, és kelengyét bútorral együtt kapjon.

Vallás és hozomány mellékes, de ha van, nem baj!

- fűzte még hozzá a férfi a hirdetésben. Mint ahogy azt is, hogy leendő vőlegényként szépségre és jó gazdasszonyra pályázik, és lényegesen fiatalabb párra gondolt, mint ő maga a 32 évével: a hölgy legyen 18 és 25 év közötti.

Aki mer, az nyer

írta még a soraihoz, igaz, nem tudni, hogy a leendő arára, vagy önmagára vonatkozik a megjegyzés. A hölgytől fényképes levelet vár, és a legnagyobb titoktartást ígér.

Őszinte szerelemre vágyhatott

Azt, hogy őszintén vágyott a szerelemre, mi sem bizonyítja jobban, hogy saját teljes nevét és címét is odaírta a hirdetésbe: nem rejtette véka alá.

Torma Bélának hívták, és Miskolcon a Soltész Nagy Kálmán utca 7. szám alatt lakott.

Azt nem tudni sikerült-e ez úton feleséget és szerelmet találnia, mindenesetre sokan teszik fel ezt a kérdést a kommentelők között is. Sokakat izgat ez a fajta időutazás. Sokan írják, hogy vágynak vissza abba a korba, van, akinek a hozománykérdésre van megjegyzése, egy vicces kedvű hölgy pedig megjegyzi, ő maga se nem szép, se hozomány nem járt vele, mégis elvették, azaz nem szabad feladni.

Az említett házassági hirdetés

Körülnéztünk a Soltész Nagy Kálmán utcán

Sok a kommentelők között a miskolci is. Van, aki tudni véli, a Soltész Nagy Kálmán utca valóban a jómódú iparosok utcája volt a múlt század elején. Valaki arról is beszámolt, hogy az említett címen ma a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum található.