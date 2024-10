Ütközőkapu épül

A beruházás ügyében megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. A következő választ kaptuk:

"A 2022-ben történt járműütközést követően társaságunk nemcsak a harsányi felüljáró átépítéséhez szükséges terveket készíttette el, hanem hasonló károkozás megakadályozása érdekében az elkészült tervdokumentáció részét képezte a hidat mindkét irányból védő egy-egy ütközőkapu kiviteli terve is. Első körben a híd átépítése kezdődhetett el, a biztosítási díjak ezt a projektrészt fedezték, ami a tervezett határidőre el is készült. Időközben sikerült plusz beruházási forrást szerezni a fejlesztési munkákra is, hogy a jövőbeni járműütközések elkerülésének érdekében ütközőkapuk épülhessenek meg. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a kivitelezőnek pedig szeptember 16-án a munkaterület átadása is megtörtént. A közműkiváltásokat követően a kivitelező jelenleg mindkét oldalon, mindkét irányban az alaptestek építési munkálatait végzi, melyhez a külső forgalmi sávok lezárására volt szükség. Az ütközőkapuk acél szerkezetből, üzemi előregyártással készülnek. További forgalomkorlátozás csupán néhány órára, a szerkezet beemelésekor várható, amit éjszakai időpontra tervez a vállalkozó. A munkálatok közel nettó 257 millió forintból valósulnak meg, a kivitelezésre rendelkezésre álló idő 60 nap."

Sok, vagy kevés a 257 millió forint?

A boon.hu olvasói fantáziáját igencsak megmozgatta, hogy miért kerül a két ütközőkapu nettó 257 millió forintba. Megkérdeztük a megrendelőt.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője a következő hivatalos választ küldte kérdésünkre:

"A kivitelezési költségeket a jelenleg építés alatt álló ütközőkapu technológiája, a felhasznált és beépítésre kerülő anyagok mennyisége, valamint minősége indokolja. A kivitelezés megkezdésekor szükséges volt az érintett közművek kiváltása. A tervezett acélszerkezetű ütköző kapu a szabványokban előírt ütközőerő felvételére lesz alkalmas. Az ütközőkapuk vasbeton síkalapokon kerülnek kialakításra, melynek során a négy alaptestbe közel 190 köbméter betont építenek be a terveken szereplő betonvasakkal szerelve. Az ütközőgerendák alátámasztását 4 darab, 355 milliméter átmérőjű, 10 milliméter falvastagságú, csőszelvényből kialakított, hegesztett A-lábak adják, ezek csavaros kapcsolattal kerülnek rögzítésre a bebetonozott 80 darab tőcsavarhoz. Az ütközőgerenda 1010 milliméter széles és 550 milliméter magasságú, 1250 milliméteres diafragmákkal merevített acélszerkezetű zárt szekrény kialakítású, melynek önsúlya megközelítőleg 36 tonna. Az acél szerkezetű kapu pilléreinek védelme érdekében 160 méter hosszúságban építenek ki magas visszatartási erejű védőkorlátot. A befejező munkálatok során szükséges még mintegy 170 négyzetméter árokburkolás előregyártott beton burkolólapokkal, valamint a vasbeton alaptestek sóvédelme megközelítőleg 130 négyzetméteren. Tehát mindent összefoglalva egyszerűnek tűnő, de komplex és összetett beruházásról van szó."