Strand a Hámori-tóban

Kissé hihetetlennek tűnik, de még két méter mélyen is 20-22 fokos a tó vize, ezért 1932-ben egy strandfürdőt építettek rá, mely cölöpökre épült és egészen 1944-ig működött. Akkoriban még ez a vízhőmérséklet megfelelő volt fürdőzésre a lakosságnak, manapság már nem hiszem, hogy sokakat vonzana.

Forrás: Fortepan

Sőt, ennél merészebb ötletek is voltak a tóval kapcsolatban. A harmincas években a Földművelésügyi Minisztérium ezt a levelet kapta Lillafüredről, melyben egy jövőbeni szabadtéri medence terveiről alkudoznak:

Alulírott ehelyütt azon tiszteletteljes javaslatot teszi, hogy tekintettel Lillafüred jövőbeni remélhető fejlődése és nagyobb mérvű látogatottságára, a medence oly mértékben képeztessen ki, melyek az úszó versenyek tartására is alkalmassá teszi. Ez elérhető lenne ez által, hogy a medence hosszúsága 50 mben szélessége pedig 18mben állapíttatnak meg.

(Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 7., 252. oldal)

A Hámori-tó úszóvesenyeknek is adott otthont, például a MUSz propaganda-versenyének is. Sőt, ekkor a magyar vízilabda "B" válogatottja is a hámori habokban pólózott. (És győzött 4-1-re az Északi kerület válogatottja ellen.)

A „lehalászás”

Nagyon érdekes, hogy a Hámori-tó időnként lehalászásra került, azaz a vizet leengedték a medréből. Manapság ez egészen hihetetlennek tűnik, azonban régen ez természetes volt. Ezt a különleges folyamatot egy filmhíradó is megörökítette.

Azért került rá sor, hogy a tóban élő pisztrángokat át tudják telepíteni oda is, ahol hiány van belőlük a környéken. Utoljára 1951-ből találtam adatot a lehalászást illetően, vélhetően azóta nem került rá sor.

Autóbusz a Garadnában

A miskolci tömegközlekedés legnagyobb balesete szerencsére nem járt halálos áldozatokkal, mindenki felépült a szerencsétlenség után. A kis híján tragédiával végződő eset a Hámori-tó végében történt.

1972. október 5-én, fél négy után öt perccel történt a drámai esemény. A Miskolci Közlekedési Vállalat 15-ös jelzésű autóbusza, melyet K. Béla gépkocsivezető irányított, összeütközött a 3. számú volán tehergépkocsijával, melyet B. János vezetett. Az autóbusz vezetője nagy sebességgel haladt, ennek következtében áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ott éppen a szabályosan közlekedő ZiL teherautónak ütközött. A busz 26 utast szállított.

Az ütközés következtében az autóbusz a tehergépkocsit kb. 10 méterrel visszatolta az úttest menetirány szerinti jobb oldalára, az autóbusz pedig egy hossztengely körüli átfordulással az út jobb szélén lévő mintegy 6 méter mély szakadékba, kerekeivel felfelé, bezuhant.

(Észak-Magyarország, 1972. október 6., Szakadékba zuhant az Ómassai busz)

A baleset helyszíne olyan, mintha bomba robbant volna. Az egyik oldalon le van tarolva a sziklafal, amelynek valószínűleg a teherautó ütközött, az úttest tele van üvegcseréppel, kifolyt gázolajjal, letört autóbusz-alkatrészekkel. A másik oldal pedig, ahol tulajdonképpen a Hámori-tó végződése képezi a mély szakadékot, ahová az autóbusz zuhant, szintén sokáig nem fogja kiheverni ezt a balesetet, hiszen minden növényzet letarolt, kisebb fákat kidöntött a nagy gépjármű.

(Észak-Magyarország, 1972. október 6., Szakadékba zuhant busz)