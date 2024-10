Sokan boszorkánynak öltöznek Halloween idején

A miskolci iskolában külön tematikus hetet szentelnek halloweennek, amikor kifejezetten az ezzel kapcsolatos hagyományokról esik szó, megtanulják a legfontosabb szavakat az angolszász ünnepről. A kiskamaszoknál több a mozgásos halloween-feladat, emellett memóriajátékokban mérik össze a tudásukat. „Ilyenkor a diákok beöltözhetnek, sokan boszorkánnyá sminkelik magukat, mások meg pókhálót rajzolnak az arcukra”- mesélt a tapasztalatokról a pedagógus – A nagyobbaknál halloweenkor már az ünnep eredete, Samhain, Jack O-Lantern története is szóba kerül. Ők már több digitális tananyag, hangfelismerő- és online játék által ismerkednek ezzel az ünneppel. Hasonló tematikus hetet szerveznek mikulás és karácsony idején is. A tiniknél már a korosztályuknak megfelelően a brit és az ausztrál karácsony különbségéről is szó esik. Tavasszal Szent Patrick hetet tartanak, a védőszent által pedig a diákok az ír kultúrába is betekintést nyerhetnek. Februárban pedig jön a Crazy Socks Week, az Őrült Zokni Hét, ami a farsanggal szinkronban beöltözős időszakot jelent, és a tini diákokat célozza.