Demeterné Takács Ildikó: A virágboltokban is egyre nagyobb teret hódít Halloween

Fotó: Édes Richárd

Ildikó szerint nehezen szánják rá magukat az új ünnepre a miskolci virágüzletek. Az ok talán abban keresendő, hogy kevés energiájuk marad erre a nagy forgalommal és rengeteg munkával járó halottak napja árnyékában, mert ez mindig még egy plusz dekorációs erőfeszítést jelent. Idén a halloweeni dekorok a Demeter Virágüzletben is megjelentek, azonban gyorsan megvásárolták őket. Nem készültek akkora volumenben, hogy megmaradjon az üzletben egy állandó halloween-dekoráció. Még az a pókháló is elkelt, amit szerettek volna megtartani maguknak állandó díszítőelemként. Voltak pókhálók, hatalmas nagyságú pókok, mécsestartók. Ildikó szerint jövőre jobban fel kell készülniük.

Kertvárosi környezetben hangulatos a halloween

Galambos Eszter szerint jól megférnek ezek az ünnepek egymás mellett, mert teljesen másról szólnak:

A halloween inkább a gyermekek számára szórakoztató program. A gyerekek ilyenkor nálunk, Miskolc martinkertvárosi részén lelkesen járkálnak az utcán, és lelkesen becsengetnek a házakba, kertvárosi környezetben remekül működik ez az ünnep

Eszter szerint Martinkertvárosban gyakran feldíszítik a házakat. A mindenszentek meglátása szerint teljesen más, egy komolyabb és magasztosabb lelki ünnep, ami inkább a felnőtteknek szól. A mindenszentek szintén fontos az embereknek, és ilyenkor a régi hagyományok szellemében sokan elmennek a temetőbe, hogy gyertyát gyújtsanak szeretteik sírjánál.

