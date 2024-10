Miben különböznek? Miben ugyanazok? 1 órája

Mikor és mit is ünnepeljünk? Halloween, mindenszentek és halottak napja

Magyarországon a mindenszentek és a halottak napja is összemosódik, ehhez pedig az elmúlt évtizedekben beszivárgott az angolszászok népszerű ünnepe is. A mindenszentek és halottak napja az emlékezésről és a csendes tiszteletről szól, de egyre inkább teret hódít hazánkban is a halloween vidám, misztikus hangulata.

Halloween, mindenszentek, halottak napja Fotó: MW

Hazánkban a mindenszentek és a halottak napja évszázados hagyomány, míg a halloween csak az utóbbi évtizedekben vált népszerűvé. Nézzük meg, miben különböznek ezek az ünnepek, és miért különösen vonzó halloween, főleg a fiatalok számára. A halloween, mindenszentek és halottak napja egymást követik, mégis eltérő gyökerekkel és jelentéssel bírnak. Magyarországon ezek az ünnepek különböző módon és időben váltak részévé a hagyományoknak. Összességében halloween, mindenszentek és halottak napja mind külön jelentést hordoznak, és az elmúlás iránti tiszteletben, a halottakra való emlékezésben kapcsolódnak össze. Míg halloween inkább vidámabb, szimbolikus módon mutatja be a halált, addig mindenszentekkor és halottak napján csendesen emlékezünk. Hazánkban a november eleje a csendes emlékezésé, de egyre népszerűbb ünnep a halloween is. A halloween, a mindenszentek és a halottak napja három külön nap, így megférnek egymás mellett.

Fotó: Fehér Gábor / Forrás: illusztráció Halloween – Október 31. Halloweent október 31-én ünnepli, aki szeretné, jellemzően kisgyermekes családok és fiatalok. Egy ősi kelta ünnepből, a Samhainból ered, amely a kelta újévet és az aratás végét jelölte. Ekkor a hiedelmek szerint a szellemek visszatérhetnek a földre, és az emberek tüzek gyújtásával próbálták megvédeni magukat tőlük. A Samhain lett később halloween, azaz minden szentek előestéje (All Hallows' Eve). Halloween mára a misztikumról és a szórakozásról szól, népszerűsége pedig az angolszász országokból világszerte elterjedt, különösen a tökfaragás és a beöltözős bulik révén. Magyarországon az 1990-es évektől kezdett megjelenni, és bár még ma is megosztja az idősebbeket és a hagyománytisztelő vallási közösségeket, a fiatalok számára vonzerővel bír. Szabó Sára és barátnője, Molnár Petra szerint például ez egy vidám alkalom, amikor barátaikkal kiszakadhatnak a hétköznapokból: Nekünk Halloween olyan, mint egy kis farsang, amikor beöltözünk – bár nem rémisztő jelmezekbe – és jól érezzük magunkat. A 11. évfolyamos lány szerint ez a nap nem zárja ki, hogy halottak napján a nagymamájára emlékezzen: Halloween egy évben egyszer van, rá pedig nemcsak halottak napján gondolok. Mindenszentek – November 1. Mindenszentek a katolikus egyház ünnepe, amelyet november 1-jén ünnepelnek már a 8. század óta. Magyarországon mindenszentek szintén mély gyökerekkel bír, vallásos ünnep, amely során a templomokban szentmiséket tartanak, és imádságokkal emlékeznek meg az összes szentről, akiknek nincs saját ünnepnapjuk.

Halottak napja – November 2. November 2-án, halottak napján az elhunyt szeretteinkre emlékezünk. A 14. századtól kezdve hivatalosan is a halottak napja lett az elhunyt, de még üdvösséget nem nyert lelkek emléknapja, amelyet szintén a katolikus egyház vezetett be. A temetőkben gyújtott gyertyafény az eltávozott lelkek útját jelképezi. Talán a mindenszentek és a halottak napja közti különbség azért nem egyértelmű, mert hazánkban mindenszentek 2000 óta munkaszüneti nap is, így a halottak napi megemlékezések is rendszerint ezen a napon történnek. A temetők ilyenkor tele vannak emlékezőkkel, akik felkeresik elhunyt szeretteik sírját, és virággal, valamint gyertya gyújtásával emlékeznek, annak ellenére, hogy halottak napja hivatalosan november 2-án van. Halloween, mindenszentek, halottak napja

Fotó: MW

