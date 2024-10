„Immáron hatodik alkalommal rendeztük meg a Halloween Fesztivált - mondta Királyháziné Marsovszki Erika, a fesztivál főszervezője. – A kezdetek kezdetén 40 fővel voltunk jelen, aztán kinőtte magát a rendezvény. A negyedik Halloween Fesztiválnak már az Artópia Kultúrbisztró adott otthont, ugyanis később már 500 fő érkezett ide. Országszerte közkedveltek vagyunk, többek között Debrecenből, Budapestről, Győrből és Siófokról is érkeznek családok a programra. Jövőbeni terveim között szerepel, hogy két- vagy háromnapos összefüggő rendezvénysorozatot szeretnék ebből a programból létrehozni. Úgy látom, hogy lenne rá igény.”

Halloween Fesztivál Mályiban

A Halloween Fesztivál programkínálata

Az idei évben egy különleges lehetőség nyílik arra, hogy mindenki hozzájárulhasson a Halloween Fesztivál sikeréhez. Az Aranyosi Vattacukor ugyanis úgy döntött, hogy a Halloween Fesztivál napján a bevétel jelentős részét felajánlja a szervezőnek. Így aki szívesen fogyaszt vattacukrot, egyszerre támogathatja a rendezvényt és élvezheti a finomságot.

„Most is működik becsületkasszánk - az ebből befolyt összeget a Mályi Tündérkert Bölcsődének ajánljuk fel – tette hozzá a szervező. – A Halloween Fesztivált rendszerint egy nyitótánccal indítottuk el, most a Grand Dance Tánciskola diákjait láthattuk. Igyekeztünk úgy összeállítani a programlehetőségeket, hogy kicsik és nagyok számára is élvezetes legyen. Kis Ildikó barátom segítségével boszorkányokat és varázslókat képzünk. Idén először Szappanos Ádámtól láthattunk egy fantasztikus bűvész show-t, továbbá jelmezversenyt is szerveztünk."

A fesztivál egy másik szervezője, Sárosi Gabriella örömét fejezte ki, hogy egyre több család látogat ki a programra.

„A helyszínen finom ételek közül válogathatnak az ide érkezők, mint például a lángos vagy a spanyol churros. Lehetőség van hajfonásra és arcfestésre, valamint kézműves foglalkozásra is. Kiemelném, hogy a legtöbb gyerkőc saját kézzel készített jelmezben érkezik, a kedvenc jelmezek leginkább a művér, a csontváz és nagy sláger a múmia-, Drakula- és a boszorkányjelmezek is, főként fekete színben – mondta a boon.hu-nak.