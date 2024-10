A halloween új lehetőségeket körvonalazó szerepéről, az őszi borok vonzerejéről kérdeztük a terület szakértőjét, Bágyi Pétert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke. Nézzük, milyen a régióban a turizmus október utolsó napjain. És milyen lendületet ad az utazási kedvnek halloween idején.

Bágyi Péter szerint a halloween extra lendületet ad a régió turizmusának

Fotó: Boon.hu

Halloween hatása: élénkül a helyi turizmus október végén

Bágyi Péter szerint kifejezetten szerencsés helyzetben van a 2024-es turizmus október utolsó napjaiban halloween előtt. Az előrejelzések szerint ragyogó időjárás várható régiónkban, ebben az időszakban érkezik az ősz legszebb időszaka:

Ilyenkor előszeretettel indulnak el a családok az ország minden részéről a hotelekbe egy kicsit lazítani. Sokan célozzák meg régiónkat, a Zemplént, Tokaj-Hegyalja térségét, Miskolc környékét

– mondta a szakember.

A szállodák jelentős részében már most telt házas a lefoglaltság

„Aki utazni szeretne, annak érdemes mielőbb körülnézni a szálláshelyek kínálatában és lecsapni egy jó ajánlatra, mert még erre is van lehetősége az utazásra készülőknek” - javasolta Bágyi Péter.

Az őszi időszak vonzza az embereket. Szemgyönyörködtetőek a fák levelei, az erdők hangulata, magával ragadja az embert az őszi környezet.

Túl vagyunk a szüreten, ezért ilyenkor a borok is csábító vonzerőt jelentenek a turizmusban. A pincészetek örömmel mutatják meg az embereknek a tavalyi és idei borokat, lelkesen mesélnek az évjáratokról, amiket a borkedvelők megízlelhetnek

– emelte ki a régió borainak szerepét.

A halloween extra vonzerőt jelent

A wellness szállodák az ősz végén, halloween közeledésével egyre több különleges programmal kedveskednek a vendégeket.

Bágyi Péter szerint számos hotel már saját halloween-központú programokat kínál, ami élénkíti a régió turizmusát. Ilyen a gyermekek számára kínált arcfestés, a szörnyecskéknek, vámpíroknak beöltözés, a tökfaragás vagy az, amikor vicces programként valamilyen misztikus nedűt készítenek egy workshop keretén belül:

A halloween viszonylag új hagyomány a magyar turisztikában, nagyjából 5 éve tekinthetjük rá külön attrakciónak

– emelte ki a szakember. Így folytatta: Könnyen megszerették a magyar emberek, nincs vele kapcsolatban nagy ellenállás. Mára azt mondhatjuk, hogy a mindennapok része lett, akárcsak a a Valentin-nap vagy a Black Friday, amelyek szintén szimpatikus kezdeményezések, és Magyarországon is megszerettük ezeket. A mindenszentek szomorú hangulatot kelt az emberben, azonban a halloweennel az amerikaiak ezt is vidámmá, jópofává tudták tenni. Annak ellenére is, hogy a két ünnep nyilván teljesen más.”