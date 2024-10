Halloween története: Egy máig fennmaradt hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek, addig barangolnak, amíg meg nem találják egykori lakhelyüket és ezen az éjszakán megpróbálnak visszatérni a világba. A Halloween szimbóluma hosszú évszázadok óta a kivájt töklámpás, az úgynevezett Jack-lámpa, amely eredetileg kettős célt szolgált, egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak.

Halloween - tökfaragás

A Halloween Európa-szerte egyre népszerűbb

A 2000-es évek eleje óta megfigyelhető népszerűségét a média, a popkultúra hatásának tulajdonítjuk, ugyanakkor az ünnep gyökerét a kelta hagyományokban találjuk, egyes elemeit pedig a mi hagyományainkban is felfedezhetjük. Az alakoskodás, az álcázás a Kárpát-medence népeinek ünnepeiben is gyakori szokáselem volt, töklámpást pedig Luca napkor készítettek, elsősorban egymás ijesztgették a faragott Luca-tökkel. Hazánkban november elseje mindenszentek ünnepe, mely a katolikus egyházban az üdvözült lelkek emléknapja, november másodika pedig halottak napja. Manapság mindkét napon a halottainkra emlékezünk, ellátogatunk a temetőbe, gyertyát és koszorút helyezünk a sírokra.

Halloween az angolszász területeken a mindenszentek napját megelőző estén van, tulajdonképpen annak az előestéje. A Halloween jegyében tökfaragással, jelmezek készítésével kiélhetjük kreativitásunkat, de bizarr ételekkel, italokkal is elkápráztathatjuk egymást. A tökfaragást nem feltétlenül október 31-ére időzítik, jóformán egész ősszel lehet tököt faragni, ennek nincs meghatározott időpontja. Több óvodában és iskolában október hónapja már a tökfaragásról szól, melyet otthon, a szülőkkel együtt is végezhetnek a gyerekek. A Halloween családi programok ihletője is tehát.