Haditorna verseny minden tanévben van, általában az őszi időszakban rendezik meg és egy felmenő rendszerű négy fős csapatversenyről van szó középiskolások részvételével. A csapatok összeállítása során nemek szerinti megkötés nincs.

Haditorna verseny: tavaly is ősszel rendezték meg

Fotó: MW

Haditorna verseny, ami országosan nagy siker

Csetneky Krisztina hadnagy, a Miskolci Toborzó Iroda beosztott tisztje kérdésünkre elmondta, hogy a középiskolás diákok szeptember 25-éig jelentkezhettek. A hadnagy kihangsúlyozta, hogy nemcsak honvéd kadét partneriskolákat vártak, hanem bármely középiskola nevezhetett a vármegyén belül, ennek köszönhetően 28 csapat vesz részt a versenyen és ez ugyanennyi iskolát is jelent.

„A vármegyénkben nagyon népszerű ez a verseny, lényegében az iskolák már-már presztízskérdésként állnak hozzá, hogy ezen részt kell venni és minél jobb helyezést elérni. Több mint tízéves múltra tekint vissza az országos haditorna verseny. A verseny legfontosabb célja a sport, az egészséges életmód népszerűsítése, a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése, a honvédelmi nevelés, a fiatalok honvédelmi pályára irányítása, a katonák gyakorlótéri foglalkozásának megismertetése” - tette hozzá Csetneky Krisztina hadnagy.

A versenyszámok úgy lettek összeállítva, hogy mindegyike köthető valamilyen formában a Magyar Honvédséghez. Akadálypálya, lézeres váltófutás, kézigránátdobás, illetve egy mátrixpálya is várja a vállalkozó kedvűeket. A hadnagy kiemelte, hogy mivel a katonai kiképzésnek is egy nagyon lényeges szegmense az egészségügyi foglalkozások, ezért egészségügyi verseny is lesz. Természetesen arra is lehetőség van, hogy a helyszínen felállított toborzópontokat meglátogassák a diákok, ahol lényegében azt is megtudhatják, hogy hogyan tud valaki tartalékos katonaként szolgálatot vállalni a Magyar Honvédségben.