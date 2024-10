Van, aki szerint érdemes más irányt választani a közlekedéshez a Gömöri felüljáró helyett, vagy motorral, kerékpárral érdemesebb haladni rajta a lezárás ideje alatt.

Budinszki Sándor szerint hétfő reggel sokan már eleve más útvonalat választottak a Gömöri felüljáró helyett

Fotó: Édes Richárd

Mindenki nagy forgalomra számított a Gömöri felüljáró lezárása miatt, ezért reggel más utat kerestek

„Tudom, hogy vannak terelőutak, meg el lehet menni az Y-híd felé is. Ha a Gömöri felé kell mennem kocsival, akkor azon az egy-két sávon megyek át, ami a rendelkezésemre áll. Szerencsére én nem arra szoktam járni, hanem a 26-oson jövök le Miskolcra, szóval engem annyira nem érint. Most kora reggel épp a Gömörin jöttem, és egyetlen autó nem volt előttem. Feltételezem: mindenki arra számított, hogy óriási forgalom lesz, és ezt elkerülendő más irányba mentek.”- számolt be 8 óra előtti forgalmi tapasztalatairól Budinszki Sándor.

Szerinte a reggeli és a déli órákban nagy fennakadásokat fog okozni a Gömöri lezárása. Kiemelte: napközben nemigen lesz ebből komolyabb gond, mivel akkor nem alakul ki gyakran jelentősebb forgalom azon a szakaszon. Korábban ezt írtuk a lezárás tapasztalatairól. A rendőrség a police.hu-n előre tájékoztatta az autósokat a várható forgalomterelésről.

Ettől függetlenül is folyamatosan dugók vannak a városban

„A lezárás nagyon nagy problémát fog okozni Miskolc életében. Főleg reggel, amikor munkába mennek az emberek, meg délután, amikor hazafelé tartanak. Nekem van matricám, mert gyakran járok a nagy bevásárlóközpontokba, és így ki tudom kerülni a belvárost: az M30-ason megyek, a sztrádán. Muszáj elkerülni a Gömöri felüljárót erre az időre: más alternatíva itt nincs” - vázolta a közlekedést könnyebbé tevő lehetőséget Kocsándi Péter.

Kocsándi Péter szerint már így is sok közlekedési dugó van a városban

Fotó: Édes Richárd

Nem kizárt, hogy ez Miskolc más területein is lassítani fogja a közlekedést, azonban Kocsándi Péter szerint a Gömöri lezárástól függetlenül is folyamatos dugók vannak a városban a reggeli és a délutáni órákban. A Gömöri helyzete tetézni fogja ezt az állapotot, azonban Kocsándi Péter szerint nincs mese, ezt meg kell csinálni, ideje felújítani a felüljárót.

„Káosz lesz, az biztos!”

Réti Gábor vezetésoktató sokat közlekedik a Gömöri felé, és vizsgaútvonalak is vannak a felüljáró felé.