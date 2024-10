Országos programok és erős szellemiség

A gimnázium emellett számos országos programban is részt vesz. A Nemzeti Tudósképző Akadémia Programot a Szentgyörgyi programmal kapcsolták össze, de diákjaik részt vehetnek az Európai Parlament Nagykövetiskolai Programban, vagy a Modell Európai Parlament egyik tagiskolájaként nyolc másik hazai gimnáziummal évente képviselik Magyarországot az európai színtéren és ez csak néhány a számos különleges lehetőség közül, amit a gimnázium nyújt tanulóinak. Az igazgató szerint a fentieken túl az iskola szellemisége és a tanári kar támogatása hozzájárul ahhoz, hogy a diákok nagy becsben tartsák a tudást, és a lehető legjobban kihasználják a fejlődési lehetőségeket:

A gimnáziumunkban erős annak az ereje, hogy a tudásnak nagy jelentősége van, és ezt diákjaink is magukénak vallják.

A tehetséggondozás mellett a Földes Ferenc Gimnázium fontosnak tartja a társadalmi felzárkóztatást is. Két jelentős program révén támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Az Arany János Tehetséggondozó Program mellett Digitális középiskolai felnőtt oktatási rendszer is működik az intézményben, amely azoknak a felnőtteknek kínál lehetőséget, akik érett fejjel szeretnék megszerezni az érettségit és esetleg továbbtanulni. Hatalmas sikerként értékeli, hogy ebből a két programból is jelentős számú tanuló folytatja egyetemen a tanulmányait: