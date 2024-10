Igazából külön-külön mindannyian foglalkoztunk már régebb óta a zenével. Én alapvetően egy szóló előadó jellegű dologból indultam, van egy saját akusztikus albumom is, amit még úgy hoztam létre, hogy kitaláltam a teljes zenét, és akkor ehhez hívtam néhány közreműködőt, de ott nem volt fix zenekar körülöttem. Egyébként ebben is volt a gitárosunk, Balázs és a dobosunk, Pityu már közreműködő. Aztán annyira megtaláltuk egymást, hogy aztán ez a szóló dolog megszűnt, és átalakult a zenekarrá. Azért most is az sokszor az a jellemző ránk a dalszerzés terén, hogy tőlem indulnak ki az alapötletek. Viszont most már a zenekari hangzásban mindenkinek nagy szerepe van. Balázsnak is volt korábban egy rockzenekara, Pityunak is, Balázs meg Tomi egyébként egy zenekarban is játszottak, szóval azért már voltak előzményei ennek a zenekarnak. Talán még, amit hozzáfűznék, hogy a Gedeon Reflects előtt még akusztikusan kezdtük ezt az egészet, Balázs és én akusztikus gitáron játszottunk. Egy vagy másfél éves átmeneti időszak volt ez, ami után körvonalazódott, hogy nekünk ezt milyen formában kéne csinálni, ez lett a jelenlegi verzió.

Érdekes lehet, hogy kétlaki életet élve, vidékről indulva, de a fővárosban próbálva hogyan látják azt a sokszor felvetődő kérdést, hogy hol egyszerűbb elkezdeni zenélni: egy vidéki városban vagy a fővárosban? A fővárosban több a lehetőség akár fellépésből is, viszont nyilván nagyobb a merítés is, aki ott zenélni próbál. Hogyan látja ezt?

Az biztos, hogy Budapesten sokkal több zenekar van, tehát könnyebb elveszni a sok zenekar között. Az ugyanakkor biztos, hogy rengeteg lehetőség is van, tehát Budapesten azért könnyebb koncertlehetőséget találni, ha mást nem, például akusztikusan, kávézókban, kocsmákban, de egyébként rengeteg rock klub is van, ahol mi is próbálkozunk, szoktunk is fellépni. Miskolcon azért szűkebb a merítés, nehezebb országos szinten kitörni. Azt érzem, hogy nekünk például így, hogy azért főleg Pesten vagyunk, valamivel nehezebb, sokkal nagyobb verseny van, hogy így fogalmazzak. De ahogy mondtam, én tényleg nagyon kötődöm Miskolchoz, szeretném ezt a zenekart Miskolcon is megmutatni, hogy itt is jobban megismerjenek, beleivódjunk a köztudatba.