Nem akarnak futókört

Az érintettek főként azt sérelmezik, hogy a futókör egy erősen szennyezett levegőjű négysávos út, a Kiss Ernő utca közvetlen közelében épülne meg. Ez a forgalmas útszakasz jelentős légszennyezést generál, amit a helyiek szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni, különösen egy sportcélú létesítmény esetében. A tiltakozók emellett a futókör anyagát, a szintetikus gumiból készülő rekortánt is aggályosnak tartják, mivel véleményük szerint az is környezeti terhelést jelent, ráadásul a gumiburkolatok hosszú távú fenntarthatósága és újrahasznosíthatósága is kérdéses.