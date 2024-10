A Felsőbarcikáért Alapítvány 2000-ben alakult meg, azzal a céllal, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Házban kulturális, hagyományőrző és közösségi programokat rendezzen. A majd negyed évszázad alatt sok színvonalas és változatos programot tartott Felsőbarcikán a szervezet, Hazag Mihály vezetése alatt. Eseményeikre Kazincbarcika minden lakóját szívesen várják.

Forrás: Kolorline

Az aktív tagoknak és a példaértékűen összetartó csapatnak köszönhetően, a Táncsics Mihály Művelődési Ház többször is megtelt jó hangulatú, igényes, alkalmanként népes rendezvényekkel. Többek között a farsangot, a retró majális napot, a nőnapot, a kolbászpiknik napot, a lecsópartit, az Erzsébet- és Katalin-bálokat, a közös ünnepi karácsonyfa-díszítést és a pótszilvesztert is a Táncsics Mihály Művelődési Házban rendezik meg. A Felsőbarcikáért Alapítvány idén is megszervezte az idősek napját. Tokai Edit önkormányzati képviselőtől a testvérszervezet Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület elnökétől megtudtuk, hogy ilyenkor mindig vendéglátással és műsorral kedveskednek az ünnepelteknek – derült ki a Kolorline oldalán. Változatos hidegtálakkal terítették az asztalokat, a Miskolci Örömdal-kör pedig műsort adott. A köszöntésen Szitka Péter polgármester is részt vett, majd a jelenlévők megkapták Kazincbarcika Város Önkormányzatának ajándékbatyuját, benne hasznos és esztétikus meglepetésekkel. Tokai Edit úgy véli, egy ilyen program célja, hogy tiszteljük az időseket és figyeljünk rájuk.

„Ősz van a természetben és ősz van az életkorban is - kezdte beszédét a képviselő. A szépkorúak megvívták az élet kisebb-nagyobb csatáit, felnevelték, majd útjukra engedték gyermekeiket. Most pedig már az unokáik útját egyengetik türelemmel és szeretettel. Időnként ugyan nehezebb számukra a mozgás, hol itt fáj, hol ott fáj, de a szívük nem öregszik. Az idő múlásával minden változik, de ki ne emlékezne jó szívvel a nagyszülők, szülők finom főztjére, történeteire, énekeire, melyeket mindig örömmel hallgattunk? Őrizzük meg ezeket az emlékeket, és töltsünk minél több időt szépkorú/idősebb szeretteinkkel.” - számolt be a Kolorline.