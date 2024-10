Itt az ősz, hullnak a színes falevelek, kopognak a diók és mogyorók, érik a sütőtök. Emlékszünk még rá, hogy gyerekkorunkban gyűjtöttük a terméseket, préseltük a szebbnél-szebb faleveleket, faragtuk a tököt? Ezt a hagyományt szeretnék továbbvinni a miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, hogy a gyermekek is szép emlékeket gyűjtsenek ősszel is. Szó szerint. Ugyanis a kisdiákok azt a feladatot kapták októberben, hogy gyűjtsenek őszi terméseket, színes faleveleket, és készítsenek belőlük olyan alkotást, melyet szívesen megmutatnak másoknak is az iskolájukban.

Termésbáb-kiállítás a Fazekasban

Fotó: BNR

Fazekas-hagyomány hosszú évek óta

A tanárok megálmodták, a gyermekek pedig megvalósították. Idén Domonkos Krisztina Pappné, Kovácsné Belkó Zsuzsanna, Kis-Szabóné Zsova Mónika és Jakabné Orendi Melinda tanítónénik és az alsótagozatosok kapták a mókás feladatot.

Immár 16. éve nyílik termésbáb-kiállítás a kisdiákok alkotásaiból a Fazekas aulájában. Tökből faragott házikó, tobozból készült süni, kukoricából összeszerelt versenyautó sorakozott a felállított polcokon, asztalokon, de volt gesztenyéből kirakott hegedű, vagy csocsó is. A gyermekek fantáziája határtalan, a szülők, nagyszülők pedig szívesen segítenek a mesebeli tervek megvalósításában.

Anna 3.c osztályos a Fazekasban, ahogyan tavaly, most is készített termésbábot a kiállításra. Idén egy mesebeli őszi sárkányt talált ki, melyet fatörzsdarabokból, falevelekből és különböző termésekből készített el. Osztálytársával, Danival a nagyszünetben nézték meg a kiállítást. Minden műalkotás tetszett nekik, különösen az UFO-k.