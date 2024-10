Fakivágás: az Y-hidat folytatnák?

Ez az információ viszont falsnak tűnik. Már csak azért is, mert augusztusban arról számolt be portálunk, hogy az Y-híd beruházás harmadik és negyedik szakasza környezeti hatásvizsgálata zajlik, azaz kizártnak tűnik, hogy két hónap alatt már a kiviteli tervek is elkészültek volna, a kivitelezés közbeszerzéséről nem is beszélve. Arról is írtunk augusztusban, hogy a beruházás kiviteli munkái – amire akkor még nem volt meg a forrás – legkorábban 2026-ban kezdődhet el, a forgalomba helyezés várható időpontja 2028.