Bükkaranyos neve gyakran szerepelt a hírekben az elmúlt két hónapban. Egy eltűnt fiatal, Balázs keresése nemcsak a helyi közösséget, hanem az egész országot megmozgatta. Az ő esete sajnos nem egyedi. Cikkünk első részében az eltűnések okait igyekeztük feltárni Simkó Imre rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője segítségével. Ebben a részben a rendőrség lehetőségeiről, feladatairól és a közösségi média szerepéről olvashatnak az eltűnt tinik eseteivel kapcsolatban.

A bükkaranyosi fiút sokan gyászolták, amikor kiderült, nem megy haza többé. Az eltűnt tinik nagy része szerencsére idővel előkerül

Az első 48 óra kritikus időszak eltűnt tinik esetében

Simkó Imre elmondta, hogy a rendőrség minden bejelentett eltűnés esetén azonnal megkezdi a keresést, a törvényben rögzített eljárási rendet követve. A cél ilyenkor, hogy az összes rendelkezésre álló eszközzel és információval mozgósítsák az erőforrásokat, és az eltűnt személy nyomára bukkanjanak.

Az első 24-48 óra döntő jelentőségű, hiszen ekkor még nagyobb eséllyel lehet nyomokat találni, amelyek elvezethetnek az eltűnt személyhez.

A bűnmegelőzési osztály vezetője így fogalmazott:

ha az első 24-48 órában eredményesen tudunk cselekedni, növeljük az esélyét, hogy a gyermeket épségben megtaláljuk.

Hangsúlyozta, hogy ez az időszak gyors és hatékony beavatkozást igényel, mert az idő múlásával egyre nehezebb nyomon követni a személy mozgását, és nő a kockázata, hogy nem kerül elő időben.

A hatóságok együttműködése elengedhetetlen

Az eltűnések kezelésekor a rendőrség szorosan együttműködik más hatóságokkal, például a gyermekvédelmi intézményekkel és iskolákkal. Ezt a közös munkát segíti a Gyermekvédelmi Police Café kezdeményezés is, ahol a rendőrség és gyermekvédelmi szervezetek közösen dolgoznak megoldásokon, hogy a kiskorúakat fenyegető veszélyeket megelőzzék.

A gyermekek testi és lelki jólétének biztosítása közös célunk, így az iskolákkal, szociális intézményekkel és a gyermekvédelmi hálózattal karöltve dolgozunk

– nyilatkozta a rendőr alezredes.

A közösségi média sokat segít a keresésben, ugyanakkor használata óvatosságot igényel

A közösségi média kétélű fegyver

A lakosság és a média bevonása is fontos szerepet játszhat az eltűnt tinédzserek felkutatásában. A közösségi média gyors információterjesztést biztosít, és a közvélemény bevonása nagyobb esélyt ad arra, hogy valaki felismeri az eltűnt személyt, és bejelentést tesz a rendőrségen. Ugyanakkor óvatosságot is igényel, mivel a nyilvánosság egyes esetekben fokozhatja a magánszféra sérülésének kockázatát vagy megzavarhatja a nyomozást. A rendőrség az eltűnt kiskorúak adatait a police.hu weboldalon is közzéteszi, így biztosítva a gyors információterjedést.