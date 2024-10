„2024. 10. 08. 02:20-kor érkezett felkérés a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség ügyeletéről, miszerint egy 62 éves hölgy a reggeli órákban gombázni indult, de sötétedésig nem ért vissza a megbeszélt helyre” – írja az eset kapcsán a Neptun Mentőcsapat. Az eltévedt nő a szabadban töltötte az éjszakát a Telkibánya környéki erdőben.

Drónnal is keresték az eltévedt nőt

Forrás: Neptun Mentőcsapat

Tüzet tudott gyújtani a hidegben

A családja aggódni kezdett és bejelentést tettek a rendőrségen. Rendőrök, erdészek és helyiek is keresték hajnali 2-ig, azonban nem jártak sikerrel. Szerencséjére volt enni és innivaló is nála, a telefonja feltöltött állapotban volt, és egy öngyújtót is vitt magával, amivel tüzet tudott gyújtani a hidegben.

Amikor a telefonja térereje engedte, akkor tudtak vele beszélni. Elmondása alapján rossz irányba indult vissza és eltévedt, nem tudta, hol van. A keresők hang- és fényjelzéseit sem hallotta, illetve nem is látta.

Sokat jelentett az eltévedt nőnek, hogy feltöltött telefon volt nála

„Mentőcsapatunk a felkérésre reagálva, azonnal a helyszínre indult 2 fővel, 1 gépjárművel, 1 kutyával, 1 quaddal, az éjszakai kereséshez szükséges eszközökkel és a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete kiváló drónpilótájával kiegészülve.

Kiérkezésünk után azonnal megkezdtük a légikutatást, hátha látjuk a tűzzel járó füstöt. Quaddal pedig az erdei utakat, tisztásokat néztük át, bíztunk benne, hogy az eltűnt felfigyel a járművek hangjára és be tudjuk határolni az irányát.

A folyamatos telefonos kapcsolat hozta meg az áttörést, amin keresztül elmondtuk neki, mihelyt kivilágosodik és látja a tájékozódási pontokat, milyen irányba induljon le a hegyről. Rövid idő múlva sikerült a műútra letalálnia, ahol kicsit kimerülve, de nagy boldogsággal fogadta a keresőcsapat tagjait. A keresett személy köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a keresésében és aggódott érte” – számoltak be a szerencsés kimenetelű esetről.